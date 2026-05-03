Durante il ponte festivo, il tempo in Italia si presenta con temperature molto diverse tra Nord e Sud. Al Nord si registrano valori caldi, mentre al Sud si avverte aria più fresca. Le correnti nord-orientali stanno contribuendo a creare questa differenza, portando cali di temperatura più evidenti nelle regioni meridionali. I cambiamenti più marcati si osservano soprattutto nelle zone più vicine alle aree di influenze fredde.

? Cosa scoprirai Come influenzeranno le correnti nord-orientali il meteo del ponte festivo?. Dove si registreranno i cali termici più drastici in Italia?. Perché la temperatura a Trento differisce così tanto da quella di Potenza?. Quali città vedranno il massimo calore grazie all'alta pressione europea?.? In Breve Trento registra 27°C mentre Potenza tocca il minimo di 14°C.. Correnti da nord-est mantengono l'aria fresca su Bari e Lecce.. L'anticiclone europeo garantisce cieli sereni per tutto il ponte di maggio.. Martina Franca segna 15°C a causa dell'influenza dei flussi nord-orientali.. Le temperature a Martina Franca raggiungono i 15°C questo 3 maggio 2026, mentre l’alta pressione si espande dall’Europa occidentale verso il Mediterraneo centrale stabilizzando il clima italiano.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Meteo, caldo al Nord e aria fresca al Sud: i picchi

El Niño Hit NW Andalusia Hard: No Rain and Saharan Dust

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