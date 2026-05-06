Ancora maltempo ma nel weekend arriva la prima ‘fiammata africana’ con oltre 30 gradi al Sud

L'Italia continua a essere interessata da condizioni di maltempo, con piogge e temperature basse in molte regioni. Tuttavia, le previsioni indicano che nel fine settimana arriverà una massa di aria calda proveniente dall'Africa, portando temperature superiori ai 30 gradi nel Sud del paese. Questa ondata di caldo sarà accompagnata da un aumento delle temperature e da condizioni di tempo più stabile in molte zone.

(Adnkronos) – L'Italia si trova stretta in una morsa di forte maltempo ma nel weekend cambia tutto con l'arrivo di una fiammata africana, secondo le ultime notizie e previsioni di oggi mercoledì 6 maggio. Una profonda perturbazione atlantica, alimentata da due fronti molto attivi, ha scaricato e continuerà a scaricare ingenti quantità di pioggia esattamente. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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