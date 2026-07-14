La storia meno nota di Sam Neill | il figlio dato in adozione e l’incontro 25 anni dopo

Il figlio di Sam Neill è stato dato in adozione e l’incontro tra i due è avvenuto 25 anni dopo. Sam Neill, attore noto per il ruolo in Jurassic Park, è morto il 13 luglio 2026 all’età di 78 anni. La famiglia dell’attore era definita “leggermente insolita” e “più numerosa della maggior parte”.

Sam Neill, l’indimenticabile protagonista di Jurassic Park scomparso il 13 luglio 2026 all’età di 78 anni, aveva una famiglia che lui stesso definiva “ leggermente insolita ” e “ più numerosa della maggior parte “. In una rara intervista rilasciata al Sunday Times nel 2014, l’attore neozelandese aveva raccontato un capitolo della sua vita poco conosciuto: la storia di Andrew, il figlio dato in adozione quando era poco più che ventenne, e il loro ricongiungimento avvenuto venticinque anni dopo. Neill aveva spiegato che Andrew fu dato in adozione quando “ era molto piccolo “. “ Anch’io ero molto giovane, avevo poco più di vent’anni “, aveva ricordato l’attore. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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È morto Sam Neill, la star di Jurassic Park e Peaky Blinders aveva 78 anniSam Neill, attore neozelandese noto per il ruolo di Alan Grant in Jurassic Park, è morto lunedì 13 luglio a Sydney.

La storia meno nota di Sam Neill: il figlio dato in adozione e l’incontro 25 anni dopoL'attore aveva raccontato in una rara intervista la storia di Andrew e il loro incontro dopo un quarto di secolo. cinemaserietv.it

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