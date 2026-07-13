L'attore neozelandese noto per il ruolo in Jurassic Park è morto a 78 anni. La notizia è stata diffusa questa mattina, senza dettagli su cause o circostanze. La sua scomparsa ha colpito il mondo del cinema e la comunità dei fan, che ricordano la sua carriera e i ruoli più noti. Nessuna dichiarazione ufficiale ha ancora fornito ulteriori informazioni sulle circostanze della morte.

?Una di quelle mattine in cui il mondo del cinema e la community nerd si svegliano con una notizia che lascia l’amaro in bocca. L’attore neozelandese Sam Neill, volto leggendario e indiscutibile icona della cultura pop, ci ha lasciato all’età di 78 anni. La notizia della sua scomparsa arriva come un vero e proprio fulmine a ciel sereno, confermata ufficialmente dai familiari nelle ultime ore.?Le dichiarazioni della famiglia e il report di Reuters.?Secondo quanto battuto in queste ore dall’agenzia Reuters, il decesso dell’attore è avvenuto nella giornata di oggi, lunedì 13 luglio. La famiglia ha scelto di comunicare con i fan attraverso una nota ufficiale pubblicata sull’account Instagram di Sam Neill, confermando che la morte è avvenuta in modo totalmente inaspettato. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Addio a Sam Neill: la star di Jurassic Park si spegne improvvisamente a 78 anni

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