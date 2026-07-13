È morto Sam Neill la star di Jurassic Park e Peaky Blinders aveva 78 anni

Sam Neill, attore neozelandese noto per il ruolo di Alan Grant in Jurassic Park, è morto lunedì 13 luglio a Sydney. Aveva 78 anni.

Sam Neill, l’attore neozelandese che ha conquistato la fama internazionale interpretando il paleontologo Alan Grant nella saga di Jurassic Park, è morto lunedì 13 luglio a Sydney, in Australia. Aveva 78 anni. La notizia è stata comunicata dalla famiglia attraverso i social media domenica sera, con un messaggio che ha sottolineato come la scomparsa sia stata improvvisa e inaspettata. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SamNeillTheProp (@samneilltheprop) L’attore si è spento circondato dai suoi cari, presso il St Vincent’s Private Hospital di Sydney. La famiglia ha chiesto rispetto per la privacy in questo momento di immenso dolore, ringraziando il personale medico per le cure prestate. 🔗 Leggi su Cultweb.it

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Sam Neill è morto, addio alla star di Jurassic Park: aveva 78 anni, il cinema in lutto

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