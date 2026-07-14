La Spagna ha raggiunto un record di 37 risultati utili consecutivi, pari a quello della nazionale italiana tra il 2018 e il 2021. Questa serie include tutte le partite ufficiali disputate dalla squadra in questo periodo. I tifosi italiani hanno seguito con attenzione questa serie di risultati, che si è prolungata anche durante il Mondiale. Se la squadra spagnola dovesse vincere anche la finale, stabilirebbe un nuovo record di imbattibilità.

I tifosi italiani hanno osservato dal divano non solo il Mondiale, ma pure la Spagna raggiungere la striscia di imbattibilità da record conservata dagli Azzurri tra il 2018 ed il 2021. Perché le Furie Rosse, con la vittoria sulla Francia in semifinale, hanno toccato quota 37 partite consecutive senza mai perdere, le stesse dell'Italia di Mancini prima della debacle. Ma la nazionale di de la Fuente ha pure la grossa occasione di batterlo, il record azzurro, e per farlo "basterebbe" vincere la finale contro una tra Inghilterra e Argentina. Numeri da urlo che confermano come il cammino che ha portato la Spagna fino all'ultimo step Mondiale sia stato perfetto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - La Spagna raggiunge l'Italia: 37 risultati utili consecutivi. E se vincesse anche la finale...

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