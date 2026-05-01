Quanti soldi guadagna Jannik Sinner con la finale a Madrid? Fuga nel Prize Money Ranking E se vincesse…

Jannik Sinner ha raggiunto la finale del Masters 1000 di Madrid dopo aver battuto il francese Arthur Fils con un punteggio di 6-2, 6-4 sulla terra rossa della capitale spagnola. La partecipazione alla finale potrebbe portargli un incremento nel prize money e migliorare la posizione nel ranking dei premi. Se vincesse il torneo, il suo guadagno totale sarebbe destinato ad aumentare ulteriormente, consolidando la sua posizione nel circuito.

Jannik Sinner si è qualificato alla finale del Masters 1000 di Madrid, travolgendo il temibile francese Arthur Fils con il perentorio punteggio di 6-2, 6-4 sulla terra rossa della capitale spagnola. Il fuoriclasse altoatesino ha regolato con assoluta disinvoltura un rivale in ottima forma e in evidente ascesa, offrendo una prestazione di notevole caratura tecnica, in linea con quella elargita due giorni fa contro lo spagnolo Rafael Jodar. Il numero 1 del mondo si è così garantito il diritto di tornare in campo domenica 3 maggio per disputare l’atto conclusivo contro il vincente del confronto tra il tedesco Alexander Zverev e il belga Alexander Blockx (da una parte il numero 3 del ranking ATP, dall’altra un nuovo nome emergente).🔗 Leggi su Oasport.it

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