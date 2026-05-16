Nel ranking ATP, il giocatore italiano guadagna punti in vista della finale di Roma, mentre l'assenza dello spagnolo Carlos Alcaraz ha un impatto sulla classifica. Attualmente, si osserva un allargamento della distanza tra i due in vetta alla classifica mondiale. La partecipazione o meno di Alcaraz alla finale potrebbe influenzare il punteggio e la posizione del giocatore italiano. La situazione rimane in evoluzione, con aggiornamenti che dipendono dai risultati della competizione romana.

Si amplia il gap in vetta alla classifica mondiale: l’assenza dello spagnolo Carlos Alcaraz a Roma fa scappare via Jannik Sinner nel ranking ATP: l’azzurro scarterà 650 punti lunedì 18 maggio, dato che l’anno scorso perse in finale, e ne ha già incamerati proprio 650 nel torneo sulla terra battuta capitolina. Nell’ultimo aggiornamento del ranking ATP, rilasciato lunedì 4 maggio, infatti, l’azzurro aveva 1390 punti di margine sull’iberico, il quale però scarterà 1000 punti lunedì 18 maggio, dato che lo scorso anno vinse il torneo capitolino, ma ora il gap tra i due è già di 2390 punti. Nella peggiore delle ipotesi, ovvero in caso di sconfitta in finale, l’azzurro finirebbe il torneo di Roma proprio con 2390 punti di vantaggio sullo spagnolo, mentre nel migliore dei casi, ovvero con il successo in finale, il divario sarebbe di 2740 punti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quanti punti guadagna Sinner su Alcaraz nel ranking ATP. E se vincesse la finale a Roma…

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Quanti soldi guadagna Jannik Sinner con la finale a Madrid? Fuga nel Prize Money Ranking. E se vincesse…Jannik Sinner si è qualificato alla finale del Masters 1000 di Madrid, travolgendo il temibile francese Arthur Fils con il perentorio punteggio di...

Quanti punti ha già recuperato Sinner su Alcaraz nel ranking ATP. La finale decide il n.1Jannik Sinner nell’aggiornamento del ranking ATP di lunedì scorso era secondo a 1190 punti da Alcaraz, mentre con l’approdo in finale a Montecarlo di...

Quanti punti guadagna Sinner su Alcaraz nel ranking ATP. E se vincesse la finale a Roma…Si amplia il gap in vetta alla classifica mondiale: l'assenza dello spagnolo Carlos Alcaraz a Roma fa scappare via Jannik Sinner nel ranking ATP: ... oasport.it

Quanti soldi guadagna Jannik Sinner con la finale a Roma? E se vince gli Internazionali d’Italia…Jannik Sinner ha scritto una pagina di storia del tennis, riuscendo a qualificarsi alla finale degli Internazionali d'Italia per la seconda volta ... oasport.it