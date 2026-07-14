La Spagna è in finale ai Mondiali

La Spagna ha superato la Francia per 2-0 nella semifinale dei Mondiali disputata il 14 luglio ad Arlington, Texas. Un gol su rigore nel primo tempo e un altro su azione nel secondo hanno deciso il risultato. La squadra qualificata si prepara così per la finale del torneo.

La Spagna ha battuto la Francia nella semifinale dei Mondiali giocata il 14 luglio ad Arlington, in Texas. Ha vinto per 2-0, con un gol segnato su rigore nel primo tempo e uno su azione nel secondo. Domenica 19 luglio troverà in finale la vincente dell’altra semifinale, che sarà mercoledì 15 luglio tra Argentina e Inghilterra. Il rigore, per un fallo di Lucas Digne su Lamine Yamal, è stato segnato al 22esimo minuto dall’attaccante di 29 anni Mikel Oyarzabal, al suo quinto gol in questi Mondiali, il 30esimo in 60 partite con la Spagna. La Spagna ha vinto la partita grazie al suo principale punto di forza: il possesso palla. Fin dai primi minuti, e ancor più dopo essere passata sull’1-0, la Spagna ha infatti gestito il pallone, dimostrandosi superiore soprattutto a centrocampo. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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FRANCIA SPAGNA | MONDIALI 2026

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