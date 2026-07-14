La Spagna a sorpresa batte la Francia 2-0 | Oyarzabal e Porro mandano le Furie Rosse in finale I big tradiscono Deschamps
La Spagna ha battuto la Francia 2-0 nelle semifinali dei Mondiali 2026, con gol di Oyarzabal e Porro. La partita si è svolta negli Stati Uniti, ad Arlington, ed è stata caratterizzata da un equilibrio tra le due squadre. I francesi, considerati favoriti, non sono riusciti a segnare e hanno subito i due gol nel corso del secondo tempo. La vittoria permette alla Spagna di approdare in finale, superando le aspettative contro la squadra francese.
Arlington (Stati Uniti), 14 luglio 2026 – Il programma delle semifinali dei Mondiali 2026 si apre da Francia-Spagna, una sfida equilibrata che si gioca sul filo degli episodi. Il primo lo genera al 22' un'ingenuità di Digne, che nel tentativo di controllare una palla alta colpisce l'accorrente Lamine Yamal: per l'arbitro Barton è rigore e Oyarzabal non sbaglia. La reazione dei transalpini, in particolare nei loro uomini più rappresentativi, tarda ad arrivare, mentre gli iberici mantengono il pallino del match senza lesinare, quando possibile, ulteriori tentativi offensivi, come quello che al 58' porta Porro, che aveva avviato l'azione, a raddoppiare su assist illuminante di Olmo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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