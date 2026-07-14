La Spagna a sorpresa batte la Francia 2-0 | Oyarzabal e Porro mandano le Furie Rosse in finale I big tradiscono Deschamps

Notizia in breve

La Spagna ha battuto la Francia 2-0 nelle semifinali dei Mondiali 2026, con gol di Oyarzabal e Porro. La partita si è svolta negli Stati Uniti, ad Arlington, ed è stata caratterizzata da un equilibrio tra le due squadre. I francesi, considerati favoriti, non sono riusciti a segnare e hanno subito i due gol nel corso del secondo tempo. La vittoria permette alla Spagna di approdare in finale, superando le aspettative contro la squadra francese.