Il governo spagnolo ha annunciato che entro il 2027 saranno regolarizzati circa 500.000 stranieri, tra richiedenti asilo e cittadini latinoamericani con antenati a Madrid. La misura prevede il diritto di voto per questi nuovi elettori. La sanatoria si rivolge a persone attualmente irregolari sul territorio. L’annuncio è stato dato senza dettagli sul processo di regolarizzazione o sui criteri di ammissione.

Il governo socialista di Pedro Sánchez specula sugli immigrati e attua una gigantesca sanatoria demagogica. L’obiettivo è regolarizzare entro il 2027 i richiedenti asilo e i latinoamericani con antenati a Madrid. Come può riuscire un partito politico ad aumentare i consensi? Beh, ovviamente può mettersi a investire in campagne mediatiche, o cominciare a battere il territorio nazionale in cerca di nuovi elettori. Oppure può scegliere una via molto più semplice, ovvero può fare una legge che in un lampo aumenti la platea di votanti disponibili. Quest’ultima è la strada che ha scelto l’esecutivo progressista spagnolo tramite la cosiddetta Ley de nietos (legge dei nipoti). 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - La sinistra spagnola inventa elettori: diritto di voto a 500.000 stranieri

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