Basilicata voto nei 16 comuni | sfide civiche e 54.000 elettori

Notizia in breve

In 16 comuni della Basilicata si sono svolte le elezioni con circa 54.000 elettori chiamati alle urne. A Tursi si contendono il voto due candidate donne, mentre a Lauria si attende il risultato dopo le dimissioni di un sindaco. Le urne sono state aperte e chiuse, e i risultati sono attesi nelle prossime ore.