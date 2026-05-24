Basilicata voto nei 16 comuni | sfide civiche e 54.000 elettori
In 16 comuni della Basilicata si sono svolte le elezioni con circa 54.000 elettori chiamati alle urne. A Tursi si contendono il voto due candidate donne, mentre a Lauria si attende il risultato dopo le dimissioni di un sindaco. Le urne sono state aperte e chiuse, e i risultati sono attesi nelle prossime ore.
? Punti chiave Chi vincerà la sfida tra le due uniche candidate donne a Tursi?. Come cambierà il futuro di Lauria dopo le dimissioni di Pittella?. Perché a Moliterno il sindaco deve ottenere oltre il 50% dei voti?. Chi affronterà la sfida dai cognomi quasi identici ad Accettura?.? In Breve 54.195 elettori coinvolti tra 41.111 a Potenza e 13.084 nel materano.. 68 sezioni elettorali operano fino a lunedì 25 maggio alle ore 15.. Voto senza ballottaggio con sfide tra candidati come Vito De Filippo e Maria Adduci.. Lauria e Sarconi affrontano elezioni dopo dimissioni e scomparsa dei rispettivi sindaci.. Le urne dei 16 comuni lucani sotto i quindici mila abitanti si aprono questa domenica 24 maggio 2026 per decidere i nuovi amministratori locali. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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