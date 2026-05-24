Imola decide il futuro | guida al voto per 56.000 elettori

A Imola si vota per circa 56.000 elettori, con indicazioni su come evitare l’annullamento della scheda azzurra in cabina. Sono spiegate le modalità corrette per esprimere due preferenze di genere diverso, rispettando le regole previste. La guida fornisce istruzioni pratiche per compilare correttamente la scheda elettorale e garantire la validità della scelta. Non sono stati segnalati cambiamenti nelle procedure rispetto alle tornate precedenti.

? Punti chiave Come evitare che la scheda azzurra venga annullata in cabina?. Quali sono le regole per esprimere due preferenze di genere diverso?. Cosa fare se la tessera elettorale ha esaurito gli spazi per i timbri?. Come funziona il voto disgiunto tra sindaco e lista comunale?.? In Breve 56.469 elettori totali tra cui 256 nuovi maggiorenni e 201 cittadini comunitari.. Voto attivo domenica 24 maggio dalle 7:00 alle 23:00 e lunedì 25 maggio fino alle 15:00.. 62 sezioni elettorali distribuite su tutto il territorio comunale di Imola.. Possibilità di due preferenze per i consiglieri purché di sesso diverso nella stessa lista.. Oltre 56.000 cittadini di Imola si preparano a decidere il futuro della città con le votazioni per il nuovo sindaco e il consiglio comunale che iniziano questa domenica 24 maggio 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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