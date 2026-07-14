La sfida raccontata da chi l’ha vissuta | la serata Fimaa sulla Terrazza Fausti
Una serata sulla Terrazza Fausti organizzata da Fimaa ha riunito persone che affrontano sfide diverse. Tra chi lavora in ospedale, chi gestisce un panificio, chi crea arte e chi incontra casualmente sconosciuti, ognuno ha condiviso le proprie esperienze. L’evento ha offerto uno spazio di confronto tra testimonianze di vita quotidiana. La serata ha evidenziato come le sfide personali siano affrontate in modi vari e spesso imprevedibili.
C’è chi la sfida la combatte in corsia d’ospedale, chi la affronta tra i banchi di un panificio, chi la trasforma in un’opera d’arte e chi la scopre per caso, fermandosi a salutare uno sconosciuto per strada. Sono storie diverse per età, mestiere e intensità, ma tutte raccontano la stessa cosa: la capacità di trasformare una difficoltà – cercata o subita- in un punto di partenza. È attorno a questo filo conduttore che Fimaa Bergamo ha costruito la serata organizzata sulla Terrazza Fausti di Legami Sushi, un appuntamento conviviale che si è trasformato, racconto dopo racconto, in un vero e proprio esercizio collettivo di ascolto. Ad aprire la... 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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