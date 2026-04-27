Tiravo giù la tapparella per paura di fare gesti estremi La depressione post-partum raccontata da chi l’ha vissuta | Volevo la mia vita di prima

Una donna ha raccontato di aver aperto la tapparella durante un momento di depressione post-partum, dicendo che aveva paura di compiere gesti estremi. Ha descritto come la depressione le faccia vedere tutto in modo distorto, come se un velo nero le oscurasse la vista e rendesse tutto orribile. La stessa ha espresso il desiderio di tornare alla vita di prima.

«Ti cala davanti agli occhi un velo nero: vedi tutto orribile e in quel momento per te quella è la verità». «Sei tutto e niente». «Mi sono sentita talmente sola e stremata che abbassavo le tapparelle per timore di fare gesti estremi». «Il post-partum ti fa toccare vette altissime, ma al contempo disperazione profondissima ». Sono le parole di alcune donne che a Open hanno affidato i loro racconti su un periodo troppo spesso dipinto come idilliaco. Dopo la tragedia di Catanzaro, l’attenzione sulla salute mentale perinatale è tornata alta, squarciando la narrazione patinata di una maternità sempre e solo priva di ombre. La realtà, però, racconta un’altra storia: un periodo di fragilità estrema dove «gli ormoni sono “a pezzi”», ma a pesare di più è l’assenza di assistenza.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Leggi anche: Sanremo 2026, Levante chi è: gli esordi, la vita privata e la depressione post partum Abano: 6 incontri gratuiti per prevenire la depressione post-partumAbano Terme accoglie oggi, venerdì 6 marzo 2026, una novità sanitaria cruciale per la salute mentale delle future mamme e dei loro partner.