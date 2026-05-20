A Cameri una serata per chi ama la montagna raccontata da chi la scala da quarant' anni

L'alpinista e scrittore Enrico Serino sarà a Cameri venerdì 22 maggio per presentare un incontro intitolato "Oltre le montagne". L'appuntamento è in programma alle 21 a Villa Picchetta ed è organizzato dalla sezione locale del Cai, il Club alpino italiano.Serino, che è anche istruttore nazionale. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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