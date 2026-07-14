Dopo otto anni di perdite, la Rai ha registrato un utile. L’amministratore delegato ha riconosciuto il contributo dei dirigenti al risanamento. Nel frattempo, un commentatore ha criticato un’altra figura del settore, accusandola di voler ottenere una quota del canone televisivo in cambio di parte degli introiti pubblicitari.

Altro che Telemeloni. La Rai torna in utile dopo otto anni di esercizio e l’Ad, Gianpaolo Rossi, esalta il lavoro dei dirigenti che hanno contribuito a determinare questo risultato. Non risparmiando un attacco ad Urbano Cairo, editore di La7, che vorrebbe una parte di quota del canone. Il risanamento e il premio di produzione. In un’intervista con il direttore di Adnkronos, Davide Desario, Rossi, cita “il bilancio in attivo con cui abbiamo chiuso l’anno”, con l’azienda che torna in utile dopo 8 anni. Con questi risultati “ per la prima volta la Rai può dare un premio di risultato al 100%”, scandisce l’ad di viale Mazzini. Leggi anche L’attacco a Cairo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - La Rai è risanata dopo otto anni. Rossi attacca Urbano Cairo: “Vuole la quota canone? Versi parte dei soldi della pubblicità”

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