Durante il Festival della Tv di Dogliani, Urbano Cairo ha ammesso di aver commissionato dei sondaggi politici. La dichiarazione è stata rilasciata venerdì 29 maggio, durante un'intervista condotta da Mario Giordano. Cairo ha confermato di aver fatto analisi di mercato senza fornire dettagli sui soggetti coinvolti o sui risultati ottenuti. La sua dichiarazione ha attirato l’attenzione dei presenti, restando l’unico elemento ufficiale rilasciato sulla questione.

Un Urbano Cairo a tutto campo, quello che ha parlato nella serata di venerdì 29 maggio al Festival della Tv di Dogliani, intervistato da Mario Giordano. La7, il Torino e anche la politica. Già, perché Cairo ha rivelato di avere, in passato, commissionato alcuni sondaggi che lo riguardavano. Alla domanda su un possibile futuro a Palazzo Chigi, il presidente di Rcs ha però escluso qualsiasi ambizione politica. "No", ha risposto in modo netto, spiegando come il mondo della politica sia molto diverso da quello dell'impresa. Secondo Cairo, mentre in azienda si lavora con una squadra orientata verso un obiettivo comune, in politica è necessario trovare equilibri e alleanze, poiché " nessuno arriva al 51% dei voti ". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Urbano Cairo, la confessione politica: "Ho commissionato dei sondaggi"

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