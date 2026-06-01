Enrico Mentana ha criticato la direzione editoriale di La7, affermando che il direttore generale si è voluto far sembrare La7 come una nuova Rai 3. Durante il Festival di Dogliani, Mentana ha commentato che il direttore generale è stato “bravissimo”, ma ha sottolineato che le scelte editoriali hanno portato la rete a somigliare troppo alla Rai 3. La critica si concentra sulle decisioni prese per la linea editoriale della televisione.

Enrico Mentana, durante il Festival della Tv di Dogliani, ha criticato la linea editoriale di La7, sostenendo che l’emittente guidata da Urbano Cairo sia diventata una sorta di nuova Rai 3 schierata contro il governo. Il direttore ha evidenziato uno squilibrio politico nei programmi serali, rivendicando tuttavia la totale indipendenza del proprio telegiornale. Dal canto suo, l’editore ha difeso la rete. Le critiche di Enrico Mentana alla linea editoriale di La7 Durante la giornata conclusiva del Festival della Tv di Dogliani, il direttore Enrico Mentana ha analizzato il profilo di La7 esprimendo un giudizio netto sull’orientamento della rete: “Nell’ultimo anno solare hanno ospitato almeno un centinaio di volte Schlein e Conte, due volte Crosetto, 40 Bocchino”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Enrico Mentana punge Urbano Cairo, "bravissimo ma si è voluto fare di La7 una nuova Rai 3"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Sciopero giornalisti La7, le accuse a Urbano Cairo: "Continua a non pagare una parte dei compensi"I giornalisti di La7 hanno deciso di incrociare le braccia in seguito alle accuse rivolte al responsabile dell’emittente riguardo al mancato...

Enrico Mentana difende Gaia Tortora: “Non ha mai sostenuto il sì attraverso il Tg La7”Enrico Mentana ha commentato in occasione di una trasmissione televisiva la partecipazione di Gaia Tortora alla campagna referendaria, affermando che...

Temi più discussi: Enrico Mentana punge La7: Bravissimi ma... sempre gli stessi ospiti. Chi vota destra non può sentirsi a casa | Libero Quotidiano.it; Urbano Cairo, la confessione politica: Ho commissionato dei sondaggi | Libero Quotidiano.it; La7 spara a zero sul governo? Un consiglio: arrendetevi | Libero Quotidiano.it; Giorgio Locatelli, vergogna francese contro lo chef: Mer*** italiana | Libero Quotidiano.it.

Mentana dice che tutti i programmi di La7 sono contro il governoIn un’intervista data al Festival della TV di Dogliani, in Piemonte, il direttore del telegiornale di La7 Enrico Mentana ha detto che la rete per cui lavora e tutti i suoi programmi sono chiaramente p ... ilpost.it

La7, l’affondo di Mentana è clamoroso: è diventata la tele anti-Meloni. Poi fa una profeziaEnrico Mentana non è tipo da girarci intorno. Dal palco della quindicesima edizione del Festival della Tv di Dogliani, intervistato dalla giornalista Mia Ceran, il direttore del telegiornale di La7 ha ... msn.com