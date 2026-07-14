La rabbia dei cittadini | Auto a velocità eccessiva A Pereta rischi ogni giorno

Da lanazione.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I cittadini di Pereta denunciano auto che viaggiano a velocità eccessiva lungo le strade locali, rendendo l’attraversamento pedonale rischioso ogni giorno. La presenza di veicoli che sfrecciano mette in pericolo chi attraversa e ha portato alcuni residenti a occupare temporaneamente la carreggiata per protestare. La situazione ha generato preoccupazione tra gli abitanti, che chiedono interventi immediati per mettere in sicurezza il tratto stradale.

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Attraversare la strada è diventato un gesto che richiede attenzione e, soprattutto, coraggio e se la situazione non cambia c’è chi è disposto a occupare un tratto di strada. È questa la denuncia che arriva da Pereta, dove i residenti della frazione tornano a chiedere interventi urgenti per mettere in sicurezza il tratto urbano della strada provinciale Amiatina, ex Strada Statale, che attraversa il paese. Nonostante il limite di velocità fissato a 30 chilometri orari e la presenza dei rilevatori di velocità installati ormai quattro anni fa, secondo gli abitanti il problema resta irrisolto. Auto e motociclette continuerebbero infatti a percorrere il lungo rettilineo a velocità ben superiori a quelle consentite, trasformando il passaggio nel centro abitato in una situazione di costante pericolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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