La rabbia di un cittadino | In via Marco Polo auto in sosta selvaggia bloccano tir e il traffico ogni giorno

Un residente di via Marco Polo ha segnalato un fenomeno ricorrente che ogni giorno provoca disagi al traffico. Secondo la sua descrizione, alcune vetture in sosta irregolare bloccano il transito di tir e altri veicoli di grandi dimensioni, creando congestione e difficoltà per chi attraversa la strada. La situazione si ripete quasi quotidianamente, con quattro o cinque auto parcheggiate in modo non autorizzato, rendendo difficile il flusso di veicoli pesanti e ordinari nella zona.

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