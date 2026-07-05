Nella seconda tappa del Tour de France 2026, i ciclisti hanno percorso le strade di Barcellona, con il muro di Montjuic che si ripete tre volte. Tappa caratterizzata da una prova di forza della squadra Uae, con un attacco di Pogacar che ha regalato un vantaggio a Del Toro. La nuova classifica vede ancora in testa i favoriti, mentre la corsa prosegue con sfide intense e sorprese lungo il percorso.

Barcellona (Spagna), 5 luglio 2026 - La tappa 2 del Tour de France 2026 si snoda ancora intorno alle bellezze di Barcellona e in particolare al tanto atteso muro finale di Montjuic, da affrontare tre volte. Un epilogo quasi da Classica che potrebbe stimolare il palato anche degli uomini più attesi: così sarà. L'ultimo passaggio sullo strappo decisivo, dopo che già nei precedenti c'erano state le prove generali, vede l' UAE Team Emirates-XRG raccogliere il massimo dopo la delusione incassata per mano della Visma-Lease a Bike nella cronosquadre inaugurale di ieri. Tirano prima Brandon McNulty, poi Adam Yates e infine attaccano Isaac Del Toro e... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Com’è andata la tappa di oggi del Tour: ‘regalo’ di Pogacar a Del Toro, prova di forza Uae. La nuova classifica

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