A Manfredonia la presentazione del libro La mia forza e la mia debolezza

Giovedì 14 maggio 2026 alle ore 18 si terrà a Manfredonia la presentazione del libro “La mia forza e la mia debolezza”. L’evento si svolgerà in una location della città e vedrà la partecipazione dell’autore, che discuterà del suo lavoro con i presenti. La presentazione è aperta al pubblico e l’ingresso è gratuito.

Si terrà giovedì 14 maggio 2026, alle ore 18.30, presso Palazzo dei Celestini, in Corso Manfredi 22 a Manfredonia, l’incontro dal titolo “Camminare oltre il limite”. L’evento sarà un momento di confronto, testimonianza e sensibilizzazione sui temi della Fragilità, della Forza Interiore, dell’Inclusione e del Valore Umano delle esperienze di vita. Attraverso il racconto dell’autore, il pubblico sarà accompagnato in una riflessione profonda sul coraggio di affrontare le difficoltà e sulla possibilità di trasformare la debolezza in occasione di rinascita. Porteranno i saluti istituzionali il Sindaco di Manfredonia Domenico La Marca e l’Assessore alla Cultura e Welfare del Comune di Manfredonia, Maria Teresa Valente.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - A Manfredonia la presentazione del libro “La mia forza e la mia debolezza” Notizie correlate Leggi anche: Domani la presentazione del libro “Immagini e vita” a Manfredonia Diya Joukani, the cool girl from India: «L'India è la mia molla creativa, voglio mostrare al mondo la mia cultura attraverso la mia moda»È diventata virale su TikTok grazie ai video (da 10 milioni di «mi piace») in cui passeggia per le strade della sua città con indosso i capi che... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: DOMENICO DI IASIO Manfredonia, al Circolo Unione la presentazione di Dis-umanesimo di Domenico Di Iasio; respIRA chiude la sua programmazione al Dalla di Manfredonia.; Via alla gara per il supporto pubblico alla linea estiva 2026 Manfredonia – Isole Tremiti; Bari, presentazione del festival Maggio all’infanzia. FORZA BEDOLEZZA Manfredonia: Ivan Loriso presenta il suo ultimo libro La mia Forza e la mia DebolezzaL’iniziativa si propone come un momento di confronto e sensibilizzazione sui temi della fragilità, della forza interiore ... statoquotidiano.it Ragazzo investito sul porto turistico di Manfredonia, la macchina fugge https://www.ilsipontino.net/ragazzo-investito-sul-porto-turistico-la-macchina-fugge/ - facebook.com facebook