Durante la finale di Wimbledon, la Principessa Charlotte è stata notata nel Royal Box del Centre Court. Indossava un abito bianco e aveva i capelli raccolti, somigliando molto alla mamma, la duchessa di Cambridge. La presenza della giovane royal ha catturato l’attenzione dei presenti e dei media, che hanno osservato i dettagli del suo aspetto. La principessa si è seduta accanto ad altri membri della famiglia reale e ha seguito la partita.

Londra, 14 luglio 2026 – A Wimbledon gli occhi non erano puntati soltanto sulla finale di tennis. Nel Royal Box del Centre Court, infatti, c'era una presenza che ha attirato immediatamente l'attenzione del pubblico: la Principessa Charlotte. La figlia del Principe William e di Kate Middleton è arrivata insieme ai genitori per assistere alla finale maschile e, ancora una volta, ha conquistato tutti con la sua naturale eleganza. Un abito blu semplice ma raffinato, un atteggiamento composto e quel sorriso discreto che ormai i fan della famiglia reale hanno imparato ad amare. Questa volta, però, a far parlare non è stato soltanto il suo modo di comportarsi in pubblico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La Principessa Charlotte è sempre più uguale a mamma Kate: il dettaglio che ha conquistato i fan della Royal Family

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