la principessa charlotte ha festeggiato 11 anni e mostra di essere sportiva e dolce come mamma kate middleton leggi su amicait

Il 2 maggio la principessa Charlotte ha compiuto 11 anni, e per l’occasione è stata diffusa una nuova fotografia ufficiale. La foto segue la tradizione e viene condivisa dalla corte per il compleanno della giovane membro della famiglia reale. La principessa, che dimostra di essere sportiva e dolce come la madre, appare sorridente e naturale nell’immagine. La celebrazione si inserisce nelle consuete occasioni di festa e comunicazione ufficiale.

Il 2 maggio, per celebrare l’undicesimo compleanno della principessa Charlotte, da corte è arrivata, come vuole la tradizione, una nuova foto. Un bellissimo scatto realizzato da Matt Porteous e che ritrae la secondogenita di William e Kate in mezzo a un prato fiorito, con indosso un maglione a righe rosse e nere. Charlotte, 11 anni tra i fiori. A fare notizia, però, non è stato tanto il nuovo ritratto della nipotina di re Carlo (in linea con quelli degli anni passati, ammettiamolo). Piuttosto, un video diffuso dai principi di Galles per ringraziare i sudditi e i media per gli auguri inviati, con calore e affetto, alla loro secondogenita. Nel filmato diffuso sui social si vede Charlotte giocare a cricket, accarezzare i cani di famiglia Orla e Otto e scrivere un messaggio sulla sabbia con delle conchiglie bianche.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - La principessa Charlotte ha festeggiato 11 anni. E mostra di essere sportiva e dolce come mamma Kate Middleton. Leggi su Amica.it

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