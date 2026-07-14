Kate Middleton e la principessa Charlotte indossano spesso un semiraccolto regale, un dettaglio che le accomuna. Sebbene non siano noti i professionisti che si occupano dei loro capelli, si presume che lo stesso hairstylist prepari gli acconciature di entrambe. Gaja Curletto, esperta del settore, ha fornito consigli su come replicare questo stile, caratterizzato da un aspetto elegante e preciso. L'attenzione ai dettagli si traduce in look sempre curati e coerenti tra madre e figlia.

Si sa davvero poco dell'entourage o, meglio, della mano esperta che si prende cura delle chiome delle due reali ad ogni uscita pubblica, ma possiamo ben presumere che sia la stessa che crea per entrambe gli scenografici e sempre puntuali hair look. Che sia sempre la fidata Amanda Cook Tucker, l'hair stylist di lunga data che si è presa cura dei capelli della oggi principessa fin dal suo ingresso a Palazzo? Può essere e non ci stupiremmo se fosse lei l'artefice dei romantici, ma elaborati semi-raccolti sfoderati da mamma e figlia. Come dimenticare la famosa foto postata sui social (e poi subito rimossa) dalla stessa Tucker, tanti anni fa, durante un royal tour degli allora Cambridge in cui mostrava lo stuolo di ferri, arricciacapelli, phon e prodotti vari utili alla creazione delle varie acconciature di Kate. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Il semiraccolto regale di Kate Middleton e della principessa Charlotte, il dettaglio che unisce mamma e figlia. I consigli dell'hair stylist Gaja Curletto per replicarlo

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