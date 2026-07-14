La prima sfilata si è svolta nel 1987, con bambini vestiti da indiani e altri in costumi leopardati ispirati a Tarzan. In quel periodo, personaggi come Tarzan, Zorro e pellerossa erano tra i più popolari tra i costumi dei bambini.

La prima sfilata si è svolta nel 1987, bambini con i costumi da indiani. Un gruppo è leopardato, sulle orme di Tarzan. Perché allora erano Tarzan, Zorro e pellerossa a dettare la moda. Una tradizione che scorre nelle foto, un simbolo. Proprio per questo simbolo si sta battendo l’associazione di promozione sociale Aps Scacchi Pomposa, presieduta da Roberto Cavalieri che terrà l’incarico fino alla nuova riunione a fine stagione. "Abbiamo deciso di consolidare questa ormai storica tradizione facendo domanda agli organi competenti di riconoscimento della manifestazione come ’ carnevale storico ’", l’annuncio. L’associazione raccoglie la documentazione, fa un po’ di conti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La prima sfilata nel 1987: "Noi, carnevale storico"

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