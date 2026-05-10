Genova si tinge di verde | 100.000 Alpini in sfilata nel centro storico

A Genova si svolge una grande sfilata con circa 100.000 Alpini nel centro storico. La manifestazione si può seguire in diretta streaming e comporterà modifiche alla viabilità nell'area, con strade chiuse o percorsi alternativi. La sfilata è un evento che coinvolge numerosi partecipanti e si svolge in una zona molto frequentata della città. Le autorità hanno comunicato le chiusure e le deviazioni stradali previste per la giornata.

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? Punti chiave Dove si potrà seguire la diretta streaming della sfilata?. Come cambierà la viabilità nel centro storico durante l'evento?. Quali sono i momenti simbolici previsti lungo il percorso?. Chi dovrà gestire l'impatto di centomila persone sui servizi cittadini?.? In Breve Inizio ore 8:00 con ammassamento e onori alle 8:45 in Piazza Corvetto.. Passaggio della stecca tra le sezioni previsto con la Sezione di Brescia.. Diretta streaming e canale 11 Telenord per seguire l'evento fino alle 20:00.. Sfida logistica per gestire centomila persone tra i vicoli e Via A. Diaz.. Almeno centomila persone sono attese nel centro di Genova per la giornata finale della 97a Adunata Nazionale degli Alpini, che vede la grande sfilata come momento culminante dell’evento.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Genova si tinge di verde: 100.000 Alpini in sfilata nel centro storico ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Mestre si tinge di verde: 100 espositori e sapori botanici a Forte MargheraDomenica 19 aprile 2026, la città di Mestre vedrà Forte Marghera trasformarsi nel cuore pulsante del settore verde e delle tradizioni locali. Marostica: 40.000 Alpini nel 2028, evento storicoMarostica si prepara ad accogliere un evento storico di dimensioni imponenti, con la conferma che dal 16 al 18 giugno 2028 migliaia di Alpini, noti...