Trovati i picchiatori della sfilata di Carnevale

Durante una festa di Carnevale nei pressi di Baselga di Pinè, un episodio di violenza ha portato alle cronache locali un grave pestaggio. L’evento, avvenuto alcuni mesi fa durante una sfilata nel comune di Faida, aveva causato scompiglio tra i partecipanti, con conseguenze che avevano richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Le indagini sono ora arrivate a identificare i responsabili dell’aggressione.

Era stata una festa di Carnevale macchiata di sangue; letteralmente, in questo caso. Sì, perché quella svoltasi nei mesi scorsi a Faida, non lontano da Baselga di Pinè, era finita al centro delle cronache per un violento, quanto assurdo, pestaggio. Un pestaggio che, nelle scorse ore, ha avuto la.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate Martedì grasso, si chiude il Carnevale con la sfilata della Maria 2026Taratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Martine... Carnevale, il sole bacia la sfilata di Erbusco: una folla dietro ai carri più belli della FranciacortaErbusco (Brescia), 17 febbraio 2026 – Il carnevale dedicato a mascherine e carri allegorici, nel bresciano, parla Franciacortino.