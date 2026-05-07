Cameri quando la natura diventa arte | a Villa Picchetta la mostra Pareidolia

Vedersi e rivedersi, conoscersi e riconoscersi nelle forme e nei colori della natura: domenica 10 maggio a Villa Picchetta a Cameri, sede dell'Ente di gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore, inaugura una mostra dedicata alla "Pareidolia", la naturale tendenza dell'uomo a.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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