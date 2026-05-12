Si chiama " La bellezza dell’imperfezione " lo spettacolo che si terrà sabato, alle 21.15, al Politeama Moschini di Tolentino, promosso dalla Consulta delle donne con la Commissione consiliare pari opportunità e il patrocinio del Comune. Interverranno Roberto Mancini, filosofo, saggista e docente Unimc; Stefania Terrè, attrice non vedente di Ancona; Gaya Cuppone, rappresentante dei pazienti stomizzati al Parlamento europeo e portatrice di stomia e modella per Imperfettaproject; Cristina Falappa e di Desiré Ombrosi, mamma donatrice e figlia trapiantata di rene di Filottrano; Chiara Maria De Leone, psicologa. Il tutto con la partecipazione del liceo coreutico dell’istituto Filelfo e Barbara Salcocci.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "La bellezza dell’imperfezione": quando i limiti diventano forza

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