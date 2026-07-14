Un ordine è stato dato per annullare la squalifica di un calciatore statunitense durante i mondiali, impedendo così che venisse escluso dalla competizione. La decisione è stata presa su richiesta di un esponente politico, che ha evidenziato una volontà di intervenire nel procedimento disciplinare. La squalifica era stata originariamente decisa per comportamenti durante la partita, ma è stata successivamente revocata grazie all’intervento.

A volte l’apparenza inganna. Quando Donald Trump ha ordinato di annullare la squalifica del calciatore statunitense Folarin Balogun per non fargli saltare una partita cruciale, i vertici del calcio internazionale hanno obbedito subito, tanto da far pensare che la forza abbia preso il sopravvento sul diritto anche in questa forma di soft power che è il pallone. Secondo questa logica, il calcio sarebbe il nuovo teatro dello stravolgimento dell’ordine mondiale, con altri mezzi, messo in atto del presidente degli Stati Uniti. E a confermarlo ci sarebbero il rifiuto di concedere un visto d’ingresso ai tifosi di alcuni paesi, l’espulsione di un arbitro arrivato dalla Somalia e i controlli particolarmente scrupolosi riservati ai calciatori di alcune nazionali. 🔗 Leggi su Internazionale.it

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

© Internazionale.it - La politica nello specchio deformante dei mondiali

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Non è la politica nello sport. È la prepotenza del potereOgni volta che politica e sport si incrociano, si sente spesso dire che devono rimanere separati.

Mondiali, caos in Messico a 7 giorni dal match inaugurale: manifestanti abbattono statue dei calciatori e assaltano i palazzi della politicaA sette giorni dall'inizio dei Mondiali di calcio, Città del Messico vive momenti di tensione.

Argomenti più discussi: La politica nello specchio deformante dei mondiali; Nello specchio dell’amicizia: le storie di Rosetta e Luisa; Napoli, De Laurentiis: Allegri è un aziendalista, andremo molto d'accordo; Il nuovo Regolamento UE sui media è l'occasione per togliere la RAI alla politica e ridarla ai cittadini.

La politica nello specchio deformante dei mondialiPer certi aspetti il calcio sembra riflettere lo stravolgimento dell’ordine mondiale provocato dal presidente degli Stati Uniti. Ma in realtà le cose sono più complicate Leggi ... internazionale.it

Domanda di @Chiariello_CS: Ascarelli donò alla città e alla squadra il primo stadio di proprietà in tutta Italia. Lei riuscirà a mettere la prima pietra? @ADeLaurentiis: Se non troverò ostacoli credo proprio di si. E' un paese in cui i politici fanno la politica guard x.com