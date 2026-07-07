Ogni volta che politica e sport si incrociano, si sente spesso dire che devono rimanere separati. Questa idea, però, non corrisponde alla realtà, dove le due sfere si influenzano frequentemente. La presenza del potere si manifesta in vari modi, rendendo difficile un confine netto tra le due dimensioni. La discussione sulla loro distinzione rimane aperta, anche se molte situazioni mostrano come siano comunque interconnesse.

. Ogni volta che politica e sport si incontrano, si alza puntualmente il coro di chi invoca la loro assoluta separazione. È una formula rassicurante, ma falsa. La storia dimostra esattamente il contrario. Lo sport non vive in una bolla. È un fenomeno sociale, economico, culturale e persino geopolitico. Le grandi competizioni sono strumenti di diplomazia, di costruzione del consenso, di affermazione identitaria. La politica finanzia gli impianti, disciplina il sistema sportivo, promuove l’inclusione, combatte le discriminazioni e tutela l’interesse pubblico. Pretendere che politica e sport non abbiano alcun rapporto significa ignorare la realtà. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Non è la politica nello sport. È la prepotenza del potere

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