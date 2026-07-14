La politica di Vannacci ha legittimato l'aggressione di Barboni anche se ora lui lo rinnega

Notizia in breve

Lo scorso sabato a San Benedetto del Tronto, un cittadino iracheno è stato aggredito. La vicenda è stata collegata a dichiarazioni di un ufficiale militare che in passato aveva espresso posizioni contro i barboni, poi smentite. Le sue parole sono state ritenute aver contribuito a creare un clima di ostilità nei confronti di alcune categorie di persone. L'episodio ha portato all'apertura di indagini da parte delle forze dell'ordine.