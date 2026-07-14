La politica di Vannacci ha legittimato l'aggressione di Barboni anche se ora lui lo rinnega

Da fanpage.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lo scorso sabato a San Benedetto del Tronto, un cittadino iracheno è stato aggredito. La vicenda è stata collegata a dichiarazioni di un ufficiale militare che in passato aveva espresso posizioni contro i barboni, poi smentite. Le sue parole sono state ritenute aver contribuito a creare un clima di ostilità nei confronti di alcune categorie di persone. L'episodio ha portato all'apertura di indagini da parte delle forze dell'ordine.

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Quando la politica legittima la disumanizzazione e organizza il risentimento, la violenza non tarda mai a trovare chi è disposto a compierla. Per questo Roberto Vannacci c'entra con l'aggressione ai danni di un cittadino iracheno avvenuta lo scorso sabato a San Benedetto del Tronto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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