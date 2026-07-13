Barboni parla dopo l'aggressione al migrante | Non mi pento Vannacci? Non l'ho ancora sentito

Un imprenditore di lusso e militante di un movimento politico si è espresso dopo aver aggredito un cittadino iracheno a San Benedetto del Tronto, affermando di non pentirsi e di aver agito nel modo ritenuto giusto. Ha dichiarato di non aver ancora sentito un ufficiale di polizia. La sua posizione viene confermata da una dichiarazione rilasciata a Fanpage.it. L'aggressione è avvenuta in un contesto di tensione legata a questioni migratorie.

Giuseppe Barboni, l'imprenditore del lusso e militante di Futuro Nazionale, difende a Fanpage.it la sua aggressione nei confronti di un cittadino iracheno a San Benedetto del Tronto: "Ho fatto quello che bisognava fare". Con Vannacci "non ci siamo ancora sentiti" ma aggiunge: "molte persone di potere mi hanno fatto i complimenti". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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