La nuova mostra di Pietro Turati allo Spazio Diaz

Da ilgiorno.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal 16 luglio all’11 settembre, lo Spazio Diaz di Como ospita una mostra dedicata a Pietro Turati. L’esposizione presenta un percorso che mette in evidenza una ricerca pittorica volta a esprimere la risonanza interiore più che la realtà esterna.

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Lo Spazio Diaz di Como presenta, da giovedì 16 luglio a venerdì 11 settembre, la nuova mostra dedicata a Pietro Turati, con un percorso espositivo che valorizza una ricerca pittorica di intensa e suggestiva espressività, nella quale ciò che prevale non è la descrizione esteriore della realtà, ma la sua risonanza interiore. Le opere di Turati, sembrano infatti muoversi in una dimensione fragile e profondamente umana, con pennellate ampie e rapide, che costruiscono volumi in cui il colore non si limita a definire la forma, ma diventa spazio emotivo, energia avvolgente, racconto intimo. La sua sensibilità cromatica genera accostamenti di rara armonia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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