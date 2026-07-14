Lo Spazio Diaz di Como presenta, da giovedì 16 luglio a venerdì 11 settembre, la nuova mostra dedicata a Pietro Turati, con un percorso espositivo che valorizza una ricerca pittorica di intensa e suggestiva espressività, nella quale ciò che prevale non è la descrizione esteriore della realtà, ma la sua risonanza interiore. Le opere di Turati, sembrano infatti muoversi in una dimensione fragile e profondamente umana, con pennellate ampie e rapide, che costruiscono volumi in cui il colore non si limita a definire la forma, ma diventa spazio emotivo, energia avvolgente, racconto intimo. La sua sensibilità cromatica genera accostamenti di rara armonia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La nuova mostra di Pietro Turati allo Spazio Diaz

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