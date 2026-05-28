Ponte San Pietro allo Spazio Autismo Punto e Virgola s’inaugura la Stanza Multisensoriale

Da bergamonews.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Giovedì 28 maggio alle 16.30, allo Spazio Autismo “Punto e Virgola” di Ponte San Pietro, si terrà l’inaugurazione di una nuova stanza multisensoriale. La struttura, chiamata Snoezelen, sarà dedicata a una figura locale e si trova in Via Legionari di Polonia, 5. La stanza è stata allestita per offrire un ambiente pensato per stimolare i sensi e favorire il benessere delle persone con autismo.

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Giovedì 28 maggio alle 16.30 allo Spazio Autismo “Punto e Virgola” di Ponte San Pietro (Via Legionari di Polonia, 5) verrà inaugurata la Stanza Multisensoriale Snoezelen intitolata a Maria Grazia Gasparini. L’iniziativa, fortemente voluta dal Rotary Club Isola Bergamasca – Ponte San Pietro, è stata realizzata in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Ponte San Pietro e Azienda Isola. La nuova stanza rappresenta un ambiente dedicato al benessere e alla stimolazione sensoriale di persone con Disturbo dello Spettro Autistico (ASD). Maria Grazia Gasparini, prematuramente scomparsa nell’ottobre 2024, è stata insegnante di Scuola dell’Infanzia, attiva in numerose associazioni del territorio e Consigliere Comunale di Terno d’Isola. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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