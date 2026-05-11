Allo Spinadello di Forlimpopoli la mostra illustrata dedicata a Pietro Zangheri

Martedì 12 maggio, presso gli spazi dell’Acquedotto Spinadello di Forlimpopoli, si terrà l’inaugurazione di una mostra illustrata dedicata a Pietro Zangheri. L’evento è organizzato da BiodiversyFest e si inserisce nel calendario delle iniziative culturali e scientifiche in programma. La mostra presenta illustrazioni e materiali dedicati alla vita e al lavoro di Zangheri, offrendo ai visitatori un’occasione di approfondimento e scoperta.

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