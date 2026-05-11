Allo Spinadello di Forlimpopoli la mostra illustrata dedicata a Pietro Zangheri

Da forlitoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 12 maggio, presso gli spazi dell’Acquedotto Spinadello di Forlimpopoli, si terrà l’inaugurazione di una mostra illustrata dedicata a Pietro Zangheri. L’evento è organizzato da BiodiversyFest e si inserisce nel calendario delle iniziative culturali e scientifiche in programma. La mostra presenta illustrazioni e materiali dedicati alla vita e al lavoro di Zangheri, offrendo ai visitatori un’occasione di approfondimento e scoperta.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Martedì 12 maggio, negli spazi dell’Acquedotto Spinadello di Forlimpopoli, BiodiversyFest propone un appuntamento di grande valore culturale e scientifico: l’apertura della mostra illustrata “Pietro Zangheri. Il paesaggio come sistema vivente”, un percorso espositivo dedicato a uno dei più.🔗 Leggi su Forlitoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

All'ex acquedotto di Spinadello una passeggiata dedicata a rettili e anfibiPrende il via questo fine settimana la programmazione di Spinadello – Centro Visite partecipato, l'ex acquedotto comunale di Forlimpopoli affacciato...

Vittorio Sgarbi a Rovigo per la mostra dedicata allo scrittore e amico Gian Antonio CibottoIeri, a Rovigo, a Palazzo Roncale, Vittorio Sgarbi ha visitato la mostra dedicata allo scrittore e amico Gian Antonio Cibotto, poeta del Delta del Po.

Argomenti più discussi: Un intreccio di memorie e suoni: la primavera si accende a Spinadello; Appuntamenti a Forlimpopoli | Dal 6 al 12 maggio 2026; La primavera entra nel vivo a Spinadello con tre eventi tra memoria, suono e paesaggio naturale.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web