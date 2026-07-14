Una nuova versione della Audi Q4 è stata presentata, con miglioramenti nella tecnologia e una maggiore autonomia. La vettura è dotata di sistemi digitali avanzati e può percorrere più a lungo rispetto ai modelli precedenti. Audi punta sull’elettrificazione e sulla digitalizzazione per aggiornare la sua gamma. La vettura mantiene un design compatto, ma con nuove funzionalità e miglioramenti tecnici per rispondere alle richieste del mercato. La produzione e la commercializzazione sono in programma per i prossimi mesi.

Il progresso passa dall'elettrificazione dell'automobile e dalla sua digitalizzazione. Almeno, questa la prospettiva attorno alla quale Audi sta costruendo il suo futuro. Sebbene le incertezze attorno ai tempi e modi della transizione siano ancora lontane dall'essere risolte, l'aggiornamento della Q4 E-Tron è qui a dimostrare che la fiducia nel progetto è immutata. L'abitacolo è l'ambiente che ha ricevuto le modifiche più evidenti e importanti. Audi ha deciso di integrare anche sull'elettrica entry level il suo palcoscenico digitale: quadro strumenti e sistema di intrattenimento di bordo sono integrati nella stessa piattaforma. Il sistema operativo è Android Automotive, una garanzia in termini di fluidità e accesso ai contenuti. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - La nuova Audi Q4 è più tecnologica e viaggia più a lungo

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