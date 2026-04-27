Audi Q4 e-tron | più efficienza e autonomia con il restyling 2026

Nel 2026, la casa dei Quattro anelli ha presentato il restyling della Audi Q4 e-tron, il modello entry-level della sua gamma elettrica. La vettura si distingue per un aggiornamento estetico, miglioramenti negli interni e modifiche tecniche che aumentano l’efficienza e l’autonomia. La versione rinnovata punta a offrire una guida più sostenibile e tecnologicamente avanzata rispetto al modello precedente.

Tra i Suv elettrici di medie dimensioni la concorrenza è più agguerrita che mai. E per rispondere, Audi ha profondamente aggiornato la Q4 e-tron, C-Suv che rappresenta la porta d'ingresso alla gamma elettrificata della casa di Ingolstadt. Se sul piano dell'estetica è bastato un semplice lifting, le vere novità interessano tanto l'abitacolo quanto l'impostazione tecnica. Così la Q4 e-tron si allinea agli standard tecnologici dettati dalle proprie "sorelle maggiori" figlie della piattaforma Ppe (Premium Platform Electric), che interessano tanto la fruibilità di software e funzioni quanto l'efficienza di sistema. E tutto questo ha un riscontro anzitutto sull'autonomia, che con il restyling arriva a sfiorare la soglia dei 600 km con un "pieno" di energia.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Audi Q4 e-tron: più efficienza e autonomia con il restyling 2026 Audi Q4 e-tron | Présentation Notizie correlate Audi Q4 e-tron cambia passo. Più efficiente, connessa e a prova di futuro‹ › 1 / 7 audi q4 e-tron 2026 ‹ › 2 / 7 audi q4 e-tron 2026 ‹ › 3 / 7 audi q4 e-tron 2026 ‹ › 4 / 7 audi q4 e-tron 2026 ‹ › 5 / 7 audi q4 e-tron 2026... Volkswagen Caddy e-Hybrid, nuovi interni e più autonomia con il restyling 2026Caddy è un vero monumento nella storia dei veicoli commerciali di Volkswagen, sin dal debutto nel 1980: da quando viene costruito unicamente nello... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Cosa sappiamo sull'auto elettrica più economica di Audi; Ricarica elettrica in Italia, ABB accende la sfida: così la rete regge l'urto dell'e-mobility; Audi, stop alla produzione di A1 e Q2: a breve il ritorno dell'A2 | Quattroruote.it; A2 e-tron, cosa sappiamo dell’elettrica economica di Audi. Audi Q4 e-tron 2026: cresce l'autonomia, scendono i prezziIl restyling dell'elettrica introduce ritocchi estetici, interni rinnovati e sostanziali novità tecniche. E il listino cala ... quattroruote.it Audi Q4 e-tron 2026: restyling, più autonomia e debutto ricarica bidirezionale V2LAudi aggiorna la Q4 e-tron con il debutto del restyling che rende il bestseller elettrico di Quattro Anelli ancora più versatile e ricco di funzionalità con un importante upgrade di contenuti tecnolog ... motorionline.com | Audi Q4 e-tron Ecco la nuova Q4 e-tron: il restyling è sostanziale e coinvolge sia l’esterno sia l’abitacolo, con aggiornamenti mirati anche sul piano tecnico. La gamma mantiene due tagli di batteria, da 63 e 82 kWh, abbinati a configurazioni a trazione posteri - facebook.com facebook