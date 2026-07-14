La nuova AI di Meta rovista nel tuo Instagram per generare immagini | ecco cosa può fare e come impedirlo

Meta ha presentato Muse Image, il suo nuovo modello di intelligenza artificiale progettato per analizzare i contenuti di Instagram e creare immagini. L'azienda ha spiegato che il sistema può estrarre dati visivi dai post e generare nuove immagini sulla base di questi. Non è stato ancora comunicato come gli utenti possano bloccare questa funzione o proteggere i loro contenuti. Muse Image rappresenta il passo più recente nel settore delle tecnologie di generazione automatica di immagini.

Il laboratorio di super intelligenza di Meta ha appena alzato il sipario su Muse Image, il suo modello di generazione di immagini più avanzato fino a oggi. E questa volta non si tratta solo di un’altra AI che sforna foto dal nulla: Muse Image può attingere direttamente ai contenuti del tuo profilo Instagram per creare nuove immagini. Un’arma a doppio taglio che porta la personalizzazione a un livello mai visto prima, ma che solleva interrogativi inevitabili sulla privacy digitale. L’annuncio arriva dopo mesi di investimenti massicci nella ricerca sull’intelligenza artificiale. Mark Zuckerberg non ha mai nascosto l’ambizione di posizionare Meta al centro della rivoluzione generativa, accanto a colossi come OpenAI con ChatGPT e Google con i suoi modelli Nano Banana. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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