Per anni abbiamo pensato che il rischio di Instagram fosse essere guardati troppo. Adesso il problema cambia forma: non riguarda più soltanto chi vede le nostre foto, chi le salva, chi le commenta o chi le condivide, ma chi può usarle come materia prima per creare qualcosa che non è mai accaduto. Una scena nuova, un’immagine nuova, un contesto nuovo. Con dentro, però, la nostra faccia, il nostro corpo, il nostro profilo pubblico, la nostra identità digitale. È questo il punto più delicato del lancio di Muse Image, il nuovo modello di generazione immagini presentato da Meta, la società di Mark Zuckerberg che controlla Facebook, Instagram e WhatsApp. 🔗 Leggi su Panorama.it

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© Panorama.it - Instagram, la nuova opzione Meta AI che può “clonarti”: come disattivarla e proteggere le tue foto

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