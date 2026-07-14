La NATO ha rafforzato la deterrenza nel suo fianco orientale con una risposta rapida, evidenziata dai casi di Finlandia, Polonia e Lituania. Negli ultimi trent’anni, la strategia si è concentrata sull’aumento di truppe, mezzi e basi permanenti, ma ora la priorità è la velocità di reazione in caso di crisi.

Per oltre trent’anni la sicurezza del fianco orientale della NATO è stata interpretata principalmente come una questione di presenza militare: più uomini, più mezzi, più basi permanenti. L’evoluzione della guerra in Ucraina ha però modificato radicalmente questo paradigma. Oggi la credibilità della deterrenza non dipende soltanto dalla consistenza numerica delle forze schierate, ma dalla capacità di integrare sensori, difesa anti-drone, mobilità logistica, resilienza delle infrastrutture civili e rapidità decisionale. I casi di Finlandia, Polonia e Lituania rappresentano tre modelli differenti di una stessa strategia: costruire una difesa in profondità, capace di resistere alle minacce ibride prima ancora che si trasformino in un conflitto convenzionale. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - La NATO a Est: la deterrenza oggi è velocità di reazione. I casi di Finlandia, Polonia e Lituania

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