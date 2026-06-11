Dall’atterraggio degli F-35B sull’autostrada in Finlandia a Ramstein Flag 2026 la Nato testa la capacità di reazione
Gli F-35B sono atterrati sull’autostrada in Finlandia, mentre a Ramstein si svolge l’esercitazione Flag 2026. Oltre 20 basi e aree operative in tutta Europa sono coinvolte, dal nord al sud del continente, tra Finlandia, Svezia, Norvegia, Danimarca e Spagna. La manovra mira a testare la capacità di reazione della Nato in scenari di crisi.
Si fanno frequenti le esercitazioni in ambito Nato per testare la capacità di reazione delle forze armate dei paesi membri nel caso di un attacco da parte di una forza ostile. Sempre di più l’Europa del Nord, che vive più direttamente la necessità di predisporre una reazione rapida in caso di un eventuale attacco russo, fa da scenario a queste occasioni di addestramento. È entrata nel vivo Ramstein Flag 2026, un’esercitazione aerea della Nato su larga scala, dal nord della Norvegia, a pochi chilometri dal confine con la Russia, al sud della Spagna. Si tratta della più grande esercitazione nell’ambito della Nato. Partecipano circa 18 Paesi dell’Alleanza atlantica, tra cui l’Italia, con oltre... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
F-35 italiani atterrano in autostrada, la manovra Nato mai vista prima in Finlandia
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F-35 italiani atterrano in autostrada, la manovra Nato mai vista prima in FinlandiaPer alcuni giorni, un tratto di autostrada in Finlandia è stato utilizzato come pista per atterraggi di caccia militari F-35 italiani.
F-35 italiani atterrano in autostrada, in Finlandia l'esercitazione della Nato mai vista primaPer alcuni giorni, un tratto di autostrada in Finlandia è stato utilizzato come pista per caccia militari F-35 italiani.