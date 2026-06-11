Dall’atterraggio degli F-35B sull’autostrada in Finlandia a Ramstein Flag 2026 la Nato testa la capacità di reazione

Notizia in breve

Gli F-35B sono atterrati sull’autostrada in Finlandia, mentre a Ramstein si svolge l’esercitazione Flag 2026. Oltre 20 basi e aree operative in tutta Europa sono coinvolte, dal nord al sud del continente, tra Finlandia, Svezia, Norvegia, Danimarca e Spagna. La manovra mira a testare la capacità di reazione della Nato in scenari di crisi.