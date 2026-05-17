L'edizione 2026 dell'Eurovision si avvicina alla conclusione dopo due semifinali caratterizzate da episodi di caos e spettacoli kitsch. La finale ha visto performance di diversi paesi, con alcuni artisti che hanno lasciato il segno e altri che sono stati giudicati meno convincenti. Tra le esibizioni più apprezzate, quella di un cantante italiano che ha suscitato emozioni, mentre alcune nazioni sono state bocciate con voti molto bassi. La serata si avvia a concludersi con un mix di emozioni e giudizi contrastanti.

Dopo due semifinali dominate dal caos e dal kitsch più sfrenato, come da tradizione dell'Eurovision, l'edizione 2026 della kermesse continentale si prepara a giungere alla sua conclusione con la finale, in diretta dalla Wiener Stadthalle su Rai1 con il commento italiano di Gabriele Corsi e Elettra Lamborghini. Venticinque i paesi in gara: tra questi c'è anche l'Italia, rappresentata da Sal Da Vinci con "Per sempre sì". Il vincitore viene proclamato dalla votazione congiunta di giurie nazionali e televoto. Ecco le pagelle. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Eurovision 2026, le pagelle della finale: Sal Da Vinci commuove (10), Lituania pessima (1), Polonia banale (5), Finlandia infiamma (8)

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Eurovision 2026, Sal Da Vinci divide l'Italia ma convince i bookmakers: la vittoria si gioca a 13.00

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