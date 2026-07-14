Il governo ha deciso di avviare un audit interno mirato a verificare la veridicità delle fonti utilizzate da Report e l’affidabilità dei consulenti coinvolti. Il ministro delle imprese ha inviato una comunicazione all’amministratore delegato di Rai, chiedendo di approfondire questi aspetti. L’indagine si concentra sulla qualità delle informazioni e sulla conformità alle norme deontologiche adottate dalla trasmissione. L’azienda radiotelevisiva ha recepito la richiesta e avvierà le verifiche previste.

Un audit interno per verificare «la veridicità delle fonti utilizzate» da Report e «la qualità e affidabilità deontologica dei consulenti della trasmissione». Il governo irrompe nella vicenda Ranucci-Lavitola, incalzando la Rai ad agire a tutela del servizio pubblico. A muovere, è il ministro delle Imprese Adolfo Urso (FdI) che, in una lettera inviata ieri all’ad della Rai, Giampaolo Rossi, richiamando gli obblighi del contratto di servizio sull’informazione e, preso atto dell’«allarme e della forte preoccupazione», destati dalla vicenda, chiede «quali azioni la Rai intenda adottare per rendere impermeabili programmi d’inchiesta, quali Report, rispetto a interferenze o influenze di terzi che possano condizionarne l’indipendenza e l’affidabilità». 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - La mossa del governo: un audit per «accertare la veridicità delle fonti usate da Report». Il ministro Urso scrive all’ad Rai Rossi

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