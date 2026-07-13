Il ministro delle Imprese e del Made in Italy ha scritto ai Presidenti delle Camere e all’amministratore delegato della Rai, chiedendo di ricostituire la Commissione di Vigilanza e di assicurare maggiore affidabilità nelle trasmissioni. La lettera sottolinea l’urgenza di intervenire per garantire il funzionamento regolare dell’ente radiotelevisivo. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sul contenuto delle richieste o sui tempi previsti.

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha inviato una lettera ai Presidenti delle Camere e una seconda all’ad della Rai, Giampaolo Rossi, in merito alla vicenda relativa ai presunti rapporti tra Sigfrido Ranucci e Valter Lavitola, indagato quale presunto mandante dell’attentato ai danni del conduttore di Report, per chiedere che gli organi preposti agiscano come previsto dal contratto di servizio della Rai, di cui il Mimit è titolare, al fine di garantire che il giornalismo d’inchiesta, massima espressione del servizio pubblico, sia realizzato in condizioni tali da assicurare piena affidabilità. Lo comunica il ministero. Le lettere di Urso. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ranucci, Urso scrive ai Presidenti delle Camere e all’ad della Rai: “Urgente ricostituire Vigilanza e garantire affidabilità”

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