Ranucci l’ad Rai Rossi | Difendiamo giornalismo d’inchiesta non quello fondato su fonti non verificate

Il direttore generale di Rai ha affermato che l'azienda intende sostenere il giornalismo d'inchiesta, ma con l'importante precisazione che non si sosterranno pratiche basate su fonti non verificabili. La posizione è stata espressa in risposta a recenti dichiarazioni di un rappresentante dell'ente radiotelevisivo, che ha ribadito l'impegno a tutelare il lavoro dei giornalisti, evitando però di dare spazio a notizie prive di conferme.

“Noi difendiamo il giornalismo d’inchiesta. Ma non quello fondato su fonti non verificate”. Così l’ad Rai, Giampaolo Rossi, in un’intervista a Il Sole 24 Ore, in merito alle polemiche sulle affermazioni del giornalista Rai Sigfrido Ranucci a ‘E’ sempre Cartabianca’ su Rete 4 sul ministro della Giustizia Carlo Nordio. “La Rai ha a cuore il giornalismo d’inchiesta – prosegue – che fa parte della sua storia. Ma il Servizio Pubblico tutela un giornalismo fondato su fatti verificati, rigorosi. Non può tollerare che un’accusa a un ministro, o a qualsiasi cittadino, si basi su una fonte che si dichiara non verificata. Ranucci era stato autorizzato ad andare in una trasmissione per presentare il suo libro, non per partecipare a un talk”.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ranucci, l’ad Rai Rossi: “Difendiamo giornalismo d’inchiesta non quello fondato su fonti non verificate” Notizie correlate Cartabianca, la Rai scarica Ranucci dopo le accuse su Nordio: "Info non verificate, niente copertura legale"La Rai ha inviato una lettera di richiamo a Sigfrido Ranucci, giornalista e conduttore della trasmissione 'Report' su Raitre, dopo le sue... Rai, l’Ad Rossi in Vigilanza: nega TeleMeloni, promuove i Tg e critica Ranucci“Questa audizione rappresenta un passaggio decisivo: il primo atto concreto dopo un lungo periodo di inattività della commissione. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Ranucci risponde alla Rai: Non ho timore ad affrontare Nordio in giudizio; La Rai richiama Ranucci: Sono stato troppo generoso; La Rai invia una lettera di richiamo a Ranucci; Caso Minetti, la Rai invia una lettera di richiamo a Ranucci per le dichiarazioni su Nordio. Caso Minetti, la Rai invia un richiamo a Ranucci per le dichiarazioni su NordioNell'ultima puntata di È sempre Cartabianca. Il giornalista: 'La libertà di informazione è un valore inalienabile'. Floridia: 'Chiederò chiarimenti all'azienda' (ANSA) ... ansa.it Rai invia richiamo a Ranucci dopo 'Cartabianca': Spazio a voci non ancora verificate. La replica: Libertà informazione inalienabileLa Rai ha inviato una lettera di richiamo al giornalista Sigfrido Ranucci. A quanto apprende l'Adnkronos la misura è stata comminata al conduttore della trasmissione 'Report' su Raitre, a seguito dell ... adnkronos.com Ugl Confederazione. . 1 #UGL #1maggio su RAI 3 TGR LAZIO a Roma il Primo Maggio Ugl: Lavoro Aumentato. Intervista al Segretario Generale Francesco Paolo Capone, Ermenegildo Rossi (UGL Roma), Carlo Buttaroni (Tecnè) @fpcapone @ermenegildo. - facebook.com facebook