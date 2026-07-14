La modella russa che non sapeva di essere uguale a Haaland e ora i suoi video fanno il giro del mondo la somiglianza è incredibile

Una modella russa ha scoperto di assomigliare molto a un calciatore internazionale, e questa somiglianza è diventata virale sui social media. I video che mostrano il suo volto e le sue espressioni sono stati condivisi e visualizzati in tutto il mondo. La somiglianza tra la modella e l’atleta ha attirato l’attenzione di molti utenti online, portando alla diffusione di contenuti che mettono a confronto i due.

Ci sono somiglianze che passano inosservate e poi ci sono quelle che diventano fenomeni virali globali. Anastasia Kostromitina appartiene decisamente alla seconda categoria. Questa modella russa di 24 anni ha conquistato i social media grazie a una caratteristica davvero insolita: è praticamente identica a Erling Haaland, l’attaccante norvegese del Manchester City. Non si tratta solo di una vaga somiglianza. I capelli biondissimi, gli occhi chiari, i lineamenti marcati e soprattutto l’espressione del viso riproducono in modo sorprendente le fattezze del bomber scandinavo. Ma Anastasia non si è limitata a pubblicare qualche selfie: ha trasformato questa peculiarità genetica in un vero e proprio spettacolo, realizzando video in cui imita le pose, lo sguardo e le espressioni caratteristiche di Haaland. 🔗 Leggi su Screenworld.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

La modella russa Irina Shayk: La guerra in Ucraina Evito commenti politici

Notizie e thread social correlati

È la sorella o la sosia? L'incredibile somiglianza di Gabrielle con Erling HaalandLo scorso 5 luglio, durante la partita tra Brasile e Norvegia al MetLife Stadium, il pubblico ha notato una donna tra gli spettatori che assomigliava...

Leggi anche: Haaland e la sosia: chi è la modella russa Anastasia Kostromitina che lo imita

Temi più discussi: L'incredibile storia di Anastasia, la modella russa che ha scoperto di essere la sosia di Haaland; Mondiali: sui social spopola la modella russa Anastasia, sosia di Haaland; Haaland e la sosia: chi è la modella russa Anastasia Kostromitina che lo imita; La sosia russa di Haaland conquista i social.

L'incredibile storia di Anastasia, la modella russa che ha scoperto di essere la sosia di Haaland x.com

Una modella russa ha ottenuto nuovi contratti pubblicitari dopo che la sua sorprendente a Erling Haaland è diventata virale… nonostante non avesse mai seguito il calcio nemmeno un giorno nella sua vita. reddit

Mondiali 2026, tutti pazzi per la sosia di Haaland: chi è Anastasia KostromitinaI Mondiali 2026 continuano a regalare curiosità anche fuori dal rettangolo di gioco e una delle più virali riguarda Erling Haaland. L'attaccante della Norvegia, eliminato ai quarti di finale dall'Ingh ... msn.com

Haaland e la sosia: chi è la modella russa Anastasia Kostromitina che lo imitaLa 24enne di Mosca è diventata virale riproducendo fedelmente le espressioni del bomber norvegese ... msn.com