La modella russa che non sapeva di essere uguale a Haaland e ora i suoi video fanno il giro del mondo la somiglianza è incredibile
Una modella russa ha scoperto di assomigliare molto a un calciatore internazionale, e questa somiglianza è diventata virale sui social media. I video che mostrano il suo volto e le sue espressioni sono stati condivisi e visualizzati in tutto il mondo. La somiglianza tra la modella e l’atleta ha attirato l’attenzione di molti utenti online, portando alla diffusione di contenuti che mettono a confronto i due.
Ci sono somiglianze che passano inosservate e poi ci sono quelle che diventano fenomeni virali globali. Anastasia Kostromitina appartiene decisamente alla seconda categoria. Questa modella russa di 24 anni ha conquistato i social media grazie a una caratteristica davvero insolita: è praticamente identica a Erling Haaland, l’attaccante norvegese del Manchester City. Non si tratta solo di una vaga somiglianza. I capelli biondissimi, gli occhi chiari, i lineamenti marcati e soprattutto l’espressione del viso riproducono in modo sorprendente le fattezze del bomber scandinavo. Ma Anastasia non si è limitata a pubblicare qualche selfie: ha trasformato questa peculiarità genetica in un vero e proprio spettacolo, realizzando video in cui imita le pose, lo sguardo e le espressioni caratteristiche di Haaland. 🔗 Leggi su Screenworld.it
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