Haaland e la sosia | chi è la modella russa Anastasia Kostromitina che lo imita
Secondo alcuni studi, la probabilità di trovare un sosia perfetto tra gli oltre 8 miliardi di abitanti della Terra è di una su un miliardo di miliardi. Un’eventualità rarissima, ma a quanto pare non per Erling Haaland. Dopo Gabrielle, la sorella maggiore diventata virale nelle scorse ore per la straordinaria somiglianza con il centravanti norvegese, sui social è comparsa una nuova "gemella" del bomber: si chiama Anastasia Kostromitina ed è una modella russa di 24 anni. Capelli biondissimi, occhi chiari e soprattutto una notevole capacità di riprodurre lo sguardo e le pose del calciatore hanno trasformato i suoi video in un piccolo fenomeno online. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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Haaland ha una nuova sosia: la modella russa Anastasia lo imitaUna modella russa di 24 anni, Anastasia Kostromitina, sta diventando virale sui social media grazie alle sue imitazioni delle mosse di Haaland.
È la sorella o la sosia? L'incredibile somiglianza di Gabrielle con Erling HaalandLo scorso 5 luglio, durante la partita tra Brasile e Norvegia al MetLife Stadium, il pubblico ha notato una donna tra gli spettatori che assomigliava...
Temi più discussi: L'incredibile storia di Anastasia, la modella russa che ha scoperto di essere la sosia di Haaland; La sosia russa di Haaland conquista i social; SportMediaset: Haaland ha una nuova sosia: la modella russa Anastasia lo imita Video; Tgcom24: Haaland ha una nuova sosia: la modella russa Anastasia Video.
? La modella Anastasia Kostromitina é la sosia femminile del giocatore norvegese Erling Haaland, notate qualche differenza? facebook
Mentre la stella del calcio norvegese Erling Haaland brilla ai Mondiali, la sua sosia russa conquista milioni di visualizzazioni sui social. La modella Anastasia Kostromitina è diventata famosa su Instagram grazie a una serie di video in cui imita l'attaccante dell x.com
Haaland woman? reddit
Haaland e la sosia: chi è la modella russa Anastasia Kostromitina che lo imitaLa modella Anastasia Kostromitina conquista i social con le imitazioni del bomber Erling Haaland. Ecco i video virali della nuova sosia. gazzetta.it
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