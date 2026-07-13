Secondo alcuni studi, la probabilità di trovare un sosia perfetto tra gli oltre 8 miliardi di abitanti della Terra è di una su un miliardo di miliardi. Un’eventualità rarissima, ma a quanto pare non per Erling Haaland. Dopo Gabrielle, la sorella maggiore diventata virale nelle scorse ore per la straordinaria somiglianza con il centravanti norvegese, sui social è comparsa una nuova "gemella" del bomber: si chiama Anastasia Kostromitina ed è una modella russa di 24 anni. Capelli biondissimi, occhi chiari e soprattutto una notevole capacità di riprodurre lo sguardo e le pose del calciatore hanno trasformato i suoi video in un piccolo fenomeno online. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Haaland e la sosia: chi è la modella russa Anastasia Kostromitina che lo imita

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Haaland ha una nuova sosia: la modella russa Anastasia lo imitaUna modella russa di 24 anni, Anastasia Kostromitina, sta diventando virale sui social media grazie alle sue imitazioni delle mosse di Haaland.

È la sorella o la sosia? L'incredibile somiglianza di Gabrielle con Erling HaalandLo scorso 5 luglio, durante la partita tra Brasile e Norvegia al MetLife Stadium, il pubblico ha notato una donna tra gli spettatori che assomigliava...

Temi più discussi: L'incredibile storia di Anastasia, la modella russa che ha scoperto di essere la sosia di Haaland; La sosia russa di Haaland conquista i social; SportMediaset: Haaland ha una nuova sosia: la modella russa Anastasia lo imita Video; Tgcom24: Haaland ha una nuova sosia: la modella russa Anastasia Video.

Mentre la stella del calcio norvegese Erling Haaland brilla ai Mondiali, la sua sosia russa conquista milioni di visualizzazioni sui social. La modella Anastasia Kostromitina è diventata famosa su Instagram grazie a una serie di video in cui imita l'attaccante dell x.com

Haaland woman? reddit

Haaland e la sosia: chi è la modella russa Anastasia Kostromitina che lo imitaLa modella Anastasia Kostromitina conquista i social con le imitazioni del bomber Erling Haaland. Ecco i video virali della nuova sosia. gazzetta.it

La sosia russa di Haaland conquista i socialMentre Erling Haaland è stato uno dei protagonisti del Mondiale 2026 con la sua Norvegia, la sua sosia russa conquista i social. Anastasia Kostromitina, 24 anni, è diventata virale su Instagram con vi ... tg24.sky.it